ВСУ ликвидировали за сутки еще более 1100 оккупантов и уничтожили 70 артсистем, - Генштаб

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 1110 российских оккупантов, поэтому общие потери врага в личном составе уже превысили 947 тысяч военных. Кроме того, Силы обороны уничтожили 8 танков, 70 артсистем и 1 средство ПВО противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 26 апреля 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Как говорилось в вечерней сводке 25 апреля Генерального штаба ВСУ, с начала суток на фронте было зафиксировано 116 боевых столкновений.

Кроме того, рассказали в военном командовании, российские оккупанты активно штурмовали на двух направлениях, а именно на Покровском и Курском.

Добавим, в обнародованном 26 апреля отчете экспертов американского Института изучения войны (ISW) рассказывалось, что Силы обороны Украины недавно продвинулись на западе Запорожской области. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских захватчиков возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях.

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