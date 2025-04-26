ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб

Українські захисники за добу ліквідували ще 1110 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили 947 тисяч військових. Крім того, Сили оборони знищили 8 танків, 70 артсистем та 1 засіб ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2025 року орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

Як йшлося у вечірньому зведенні 25 квітня Генерального штабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Крім того, розповіли у військовому командуванні, російські окупанти активно штурмували на двох напрямках, а саме на Покровському та Курському.

Додамо, в оприлюдненому 26 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що Сили оборони України нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників біля Покровська, а також у Сумській та Курській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.