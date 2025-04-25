Штурмы под Покровском и массированные обстрелы: что происходило на фронте сегодня

На фронте с начала суток 23 апреля произошло 116 боевых столкновений. Российские оккупанты активно штурмуют на Покровском и Курском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала суток российские захватчики нанесли 90 авиационных ударов, применив 166 КАБов. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1116 дронов-камикадзе и осуществили 4485 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Малая Волчья.

На Купянском направлении враг совершил четыре штурма позиций наших защитников в районе Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 11 раз атаковали позиции украинцев в сторону Редкодуба, Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Серебрянки и вблизи Новоегоровки, Нового, Торского. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

Силы обороны остановили два наступательных действия захватчиков в сторону Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано пять боестолкновений в районе Часового Яра и в направлении Маркового и Белой Горы. Один бой продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районе Дачного, Торецка и в направлении Плещеевки, Щербиновки, Дилиевки. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 31 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Елизаветовка, Преображенка, Андреевка, Старая Николаевка, Лисовка, Котлино, Новоалександровка и в направлении Миролюбовки, Романовки, Малиновки. К этому времени продолжаются шесть боестолкновений.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери - сегодня на этом направлении было обезврежено 137 оккупантов, 65 из них - безвозвратно. Также уничтожено 13 единиц автомобильной техники, два мотоцикла, две пушки. Кроме того, повреждены две пушки российских оккупантов.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 12 вражеских штурмов позиций наших войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Веселое, Новоселка, Привольное и в направлении Свободного Поля, Одрадного. Еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаударам подверглись Багатир, Новополь, Новодаровка и Алексеевка.

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары по району Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг четыре раза пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Новоданиловка и Степное.

На Приднепровском направлении состоялось одно боестолкновение с противником. Авиационным ударам подверглись Казацкое и Антоновка.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, где противник в течение суток провел 25 штурмов позиций украинских подразделений. Сейчас продолжается одно боестолкновение. Враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 18 управляемых бомб, и совершил 272 артиллерийских обстрелов, восемь из которых - из реактивных систем залпового огня.