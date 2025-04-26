ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись на западе Запорожской области. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 26 апреля отчет Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись вблизи международной границы в Курской области в попытке оттеснить ВСУ с позиций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от н.п. Горналь (к юго-западу от Суджи). Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма.

24 и 25 апреля продолжались бои в направлении Олешни и под Горналем. 24 апреля российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в направлении Гоптаровки (к юго-востоку от Суджи вдоль границы Курской и Белгородской областей.

25 апреля шли бои на северо-западе Белгородской области - возле Поповки и Демидовки.

24 и 25 апреля российские блогеры утверждали, что ВСУ совершили контратаку в районе Поповки и в районе административной границы Курской и Белгородской областей вблизи международной границы.

"Северная ось"

Недавно российские захватчики наступали на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль улицы Труда в южной части Журавки.

25 апреля российские оккупанты совершили штурм в районе Новониколаевки, а также в районе Беловодов и Садков.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на севере Харьковской области 25 апреля.

Операция РФ №2 - Луганская область

Ни украинские, ни российские источники ISW не рассказывали об атаках на Купянском направлении 25 апреля.

25 апреля войска РФ продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. 24 и 25 апреля российские захватчики атаковали в направлении Богуславки, в районе Загрызово и Новой Кругляковки, в районе Надежды и Новоегоровки, а также в районе Ольговки.

25 апреля российские оккупанты наступали на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Редкодуба, Нового, Нового Мира, Ямполевки и Колодезей и возле Торского 24 и 25 апреля.

Операция РФ №3 - Донецкая область

25 апреля российские захватчики продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 апреля войска РФ атаковали в районе Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки, а также в районе Верхнекаменского.

25 апреля российские оккупанты наступали в направлении Часового Яра, но не продвинулись. 24 и 25 апреля войска РФ атаковали возле Часового Яра, возле Марково, Андреевки, наступали в направлении Предтечино и возле Белой Горы.

В ОСГВ "Хортица" 25 апреля сообщили, что россияне на направлении Часового Яра недавно осуществили механизированный штурм численностью в роту с применением 6 бронетехники и 5 гражданских легковых автомобилей.

25 апреля российские захватчики продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали вблизи самого Торецка, возле Дачного и Делиевки, Петровки, Романовки, Старой Николаевки, Калинового, Леонидовки, Тарасовки, Водяного Второго, Березовки, Елизаветовки, Петровки, Романовки и наступали на Щербиновку 24 и 25 апреля.

Силы обороны Украины контратаковали в районе породного отвала шахты "Фомиха" на севере Торецка и вблизи Тарасовки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне продвинулись к южной части Лисовки (к юго-востоку от Покровска).

Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Малиновки, Новоторецкого, Миролюбовки, Сухого Яра и Лисовки, возле Чунишино и Новоукраинки, в районе Зверево, Котлино, Удачного и наступали на Молодецкое 24 и 25 апреля.

Российский "военкор" заявил, что украинские беспилотники продолжают угрожать российским наземным линиям связи вблизи Лисовки.

25 апреля российские захватчики продолжали наступать на Новопавловском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новоалександровки, Новосергиевки и Успеновки, возле Надеевки, Преображенки, Котляровки, Троицкого и Богдановки 24 и 25 апреля.

25 апреля российские захватчики наступали на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Богатыря, Разлива и Отрадного 24 и 25 апреля.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного.

25 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели. 24 и 25 апреля российские оккупанты атаковали в районе Веселого, Вольного Поля и Привольного, а также в районе Новоселки. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля.

"Южная ось"

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают опубликованные 23 апреля геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на юго-восточной окраине Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).

24 и 25 апреля войска РФ наступали на юго-восток от Орехова в направлении Малой Токмачки, на юг от Орехова в районе Новоданиловки и на юго-запад от Орехова в районе Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

25 апреля российские оккупанты осуществили ограниченные наземные удары на Херсонском направлении.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска участвовали во встречных боях возле Антоновского автомобильного моста (к востоку от Херсона).

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 25 апреля проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты активно штурмовали на двух направлениях, а именно на Покровском и Курском.