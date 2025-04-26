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ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Суббота 26 апреля 2025 07:05
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ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины недавно продвинулись на западе Запорожской области. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов возле Покровска, а также в Сумской и Курской областях.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 26 апреля отчет Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись вблизи международной границы в Курской области в попытке оттеснить ВСУ с позиций в этом районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись к северу от н.п. Горналь (к юго-западу от Суджи). Дополнительные видео с геолокацией, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне достигли северо-восточной окраины Олешни во время механизированного штурма.

24 и 25 апреля продолжались бои в направлении Олешни и под Горналем. 24 апреля российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали в направлении Гоптаровки (к юго-востоку от Суджи вдоль границы Курской и Белгородской областей.

25 апреля шли бои на северо-западе Белгородской области - возле Поповки и Демидовки.

24 и 25 апреля российские блогеры утверждали, что ВСУ совершили контратаку в районе Поповки и в районе административной границы Курской и Белгородской областей вблизи международной границы.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

"Северная ось"

Недавно российские захватчики наступали на севере Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись вдоль улицы Труда в южной части Журавки.

25 апреля российские оккупанты совершили штурм в районе Новониколаевки, а также в районе Беловодов и Садков.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на севере Харьковской области 25 апреля.

Операция РФ №2 - Луганская область

Ни украинские, ни российские источники ISW не рассказывали об атаках на Купянском направлении 25 апреля.

25 апреля войска РФ продолжали наступление на направлении Боровой, но не продвинулись. 24 и 25 апреля российские захватчики атаковали в направлении Богуславки, в районе Загрызово и Новой Кругляковки, в районе Надежды и Новоегоровки, а также в районе Ольговки.

25 апреля российские оккупанты наступали на Лиманском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали в районе Редкодуба, Нового, Нового Мира, Ямполевки и Колодезей и возле Торского 24 и 25 апреля.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Операция РФ №3 - Донецкая область

25 апреля российские захватчики продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 24 и 25 апреля войска РФ атаковали в районе Серебрянки, Белогоровки и Григорьевки, а также в районе Верхнекаменского.

25 апреля российские оккупанты наступали в направлении Часового Яра, но не продвинулись. 24 и 25 апреля войска РФ атаковали возле Часового Яра, возле Марково, Андреевки, наступали в направлении Предтечино и возле Белой Горы.

В ОСГВ "Хортица" 25 апреля сообщили, что россияне на направлении Часового Яра недавно осуществили механизированный штурм численностью в роту с применением 6 бронетехники и 5 гражданских легковых автомобилей.

25 апреля российские захватчики продолжили наступательные действия на Торецком направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали вблизи самого Торецка, возле Дачного и Делиевки, Петровки, Романовки, Старой Николаевки, Калинового, Леонидовки, Тарасовки, Водяного Второго, Березовки, Елизаветовки, Петровки, Романовки и наступали на Щербиновку 24 и 25 апреля.

Силы обороны Украины контратаковали в районе породного отвала шахты "Фомиха" на севере Торецка и вблизи Тарасовки.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 25 апреля, показывают, что россияне продвинулись к южной части Лисовки (к юго-востоку от Покровска).

Войска РФ атаковали под самым Покровском, возле Малиновки, Новоторецкого, Миролюбовки, Сухого Яра и Лисовки, возле Чунишино и Новоукраинки, в районе Зверево, Котлино, Удачного и наступали на Молодецкое 24 и 25 апреля.

Российский "военкор" заявил, что украинские беспилотники продолжают угрожать российским наземным линиям связи вблизи Лисовки.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

25 апреля российские захватчики продолжали наступать на Новопавловском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Новоалександровки, Новосергиевки и Успеновки, возле Надеевки, Преображенки, Котляровки, Троицкого и Богдановки 24 и 25 апреля.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

25 апреля российские захватчики наступали на Кураховском направлении, но продвинуться не смогли. Войска РФ атаковали возле Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Богатыря, Разлива и Отрадного 24 и 25 апреля.

Российские блогеры утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали вблизи Богатыря и Отрадного.

25 апреля войска РФ продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но успеха не имели. 24 и 25 апреля российские оккупанты атаковали в районе Веселого, Вольного Поля и Привольного, а также в районе Новоселки. Российский блогер заявил, что ВСУ контратаковали возле Вольного Поля.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

"Южная ось"

Недавно Силы обороны Украины продвинулись на западе Запорожской области. Как показывают опубликованные 23 апреля геолокационные кадры, ВСУ продвинулись на юго-восточной окраине Малой Токмачки (к юго-востоку от Орехова).

24 и 25 апреля войска РФ наступали на юго-восток от Орехова в направлении Малой Токмачки, на юг от Орехова в районе Новоданиловки и на юго-запад от Орехова в районе Степного, Щербаков и Малых Щербаков.

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

25 апреля российские оккупанты осуществили ограниченные наземные удары на Херсонском направлении.

Российский "военкор" утверждал, что российские и украинские войска участвовали во встречных боях возле Антоновского автомобильного моста (к востоку от Херсона).

ВСУ имели успех на западе Запорожской области, враг продвинулся в трех областях: карты ISW

Ситуация на фронте

Как сообщалось ранее, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 25 апреля проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что российские оккупанты активно штурмовали на двух направлениях, а именно на Покровском и Курском.

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