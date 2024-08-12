ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области, - Сырский

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ", - рассказал Сырский.

По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя - под контролем ВСУ.

В ответ на такой доклад президент Украины Владимир Зеленский попросил генерала поблагодарить украинских защитников за стойкость и смелость.

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас карта боевых действий в Курской области выглядит следующим образом:

Фото: карта боевых действий в Курской области ("Радио Свобода")