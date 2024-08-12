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ВСУ контролируют около тысячи квадратных километров в Курской области, - Сырский

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают операцию в Курской области. Под их контролем около тысячи квадратных километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в ходе Ставки верховного главнокомандующего.

"Продолжаем проведение наступательной операции на территории Курской области. На данный момент под нашим контролем находится около тысячи квадратных километров территории РФ", - рассказал Сырский. 

По его словам, группировки украинских защитников продолжают выполнять поставленные задачи. Бои идут практически по всему фронту. При этом ситуация на поле боя - под контролем ВСУ. 

В ответ на такой доклад президент Украины Владимир Зеленский попросил генерала поблагодарить украинских защитников за стойкость и смелость. 

Стоит заметить, что по состоянию на сейчас карта боевых действий в Курской области выглядит следующим образом:

Фото: карта боевых действий в Курской области ("Радио Свобода")

Бои в Курской области

Напомним, на прошлой неделе в России заявили о "прорыве" границы украинскими защитниками. По версии россиян, бойцы ВСУ зашли на территорию Курской области и начали там свое продвижение.

О таких событиях официально сообщали Минобороны РФ и Федеральная служба безопасности. При этом Украина официально "прорыв" не подтверждала.

С каждым днем в сети появлялось все больше сообщений о том, что украинские защитники держат под своим контролем приграничные населенные пункты Курской области. Также в Telegram-каналах публиковали соответствующие фото.

Официально операцию ВСУ в Курской области подтвердили только сегодня, это сделал по итогам Ставки верховного главнокомандующего президент Владимир Зеленский.

К слову, и.о. Курской области Алексей Смирнов сегодня жаловался, что Россия не контролирует 28 населенных пунктов региона.

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Российская ФедерацияКурская областьГенштаб ВСУВойна в УкраинеАлександр Сырский