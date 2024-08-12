В России признали, что они не контролируют 28 населенных пунктов Курской области

Россия потеряла контроль над 28 населенными пунктами Курской области после того, как в регионе начались боевые действия.

Об этом на совещании с российским диктатором Владимиром Путиным заявил и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую газету".

"В настоящее время ситуация в регионе сложная. На сегодняшний день под контролем противника находится 28 населенных пунктов", - рассказал Смирнов. По его словам, глубина проникновения на территорию Курской области якобы составляет 12 километров, а ширина по фронту - 40 километров. Он также добавил, что информации "о судьбе 2 тысяч человек", которые проживают в этих 28 населенных пунктах, нет.