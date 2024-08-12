ЗСУ контролюють близько тисячі квадратних кілометрів у Курській області, - Сирський

"Продовжуємо проведення наступальної операції на території Курської області. Наразі під нашим контролем перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території РФ", - розповів Сирський.

За його словами, угруповання українських захисників продовжують виконувати поставлені завдання. Бої точаться практично по всьому фронту. При цьому ситуація на полі бою - під контролем ЗСУ.

У відповідь на таку доповідь президент України Володимир Зеленський попросив генерала подякувати українським захисникам за стійкість і сміливість.

Варто зауважити, що станом на зараз карта бойових дій у Курській області виглядає наступним чином:

Фото: карта бойових дій у Курській області ("Радіо Свобода")