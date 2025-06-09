ВСУ контратакуют под Торецком, РФ продвинулась возле Покровска: карты ISW
Украинские войска контратаковали на Торецком направлении, тогда как россиянам удалось продвинуться в районе Покровска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Курская операция
В ходе наступательных операций 8 июня в Курской области подтвержденных успехов у обеих сторон не было. По данным аналитиков, украинские войска контратаковали в районе Теткино. Предполагается, что там действует российский 1427-й мотострелковый полк.
Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на северо-западе Белгородской области.
Северная ось
Российские войска продолжили наступательные действия в Сумской области, однако подтвержденных успехов не добились. Уточняется, что ВС РФ вели операции в направлении Юнаковки и Яблоновки.
Сообщается, на этом направлении действуют подразделения российского 382-го батальона 810-й бригады морской пехоты (Черноморский флот). Россияне наносят удары по украинским позициям вблизи международной границы в Сумской и Черниговской областях.
Восток Украины
Аналитики ISW отмечают, что российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, однако продвинуться не смогли. Они проводили атаки в районе Волчанска и Волчанских Хуторов.
Операторы беспилотников 72-й мотострелковой дивизии РФ наносят удары по украинским позициям на этом направлении.
Луганская область
Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении. Они атаковали севернее Купянска в районе Двуречной и Западного и юго-восточнее Купянска в районе Степовой Новоселовки. Захватчики наступают небольшими пехотными группами - до трех солдатов.
Войска РФ также продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали юго-восточнее Боровой в районе Грековки и в направлении Ольговки и Чернещины.
На Лиманском направлении также продолжились наступательные действия, однако россияне не добились успехов. Они атаковали к северу от Лимана в районе Нового Мира, Редкодуба, Липового и Зеленой Долины, а также в направлении Глущенково, Шандриголово и в районе Торского.
Донецкая область
Оккупационные войска продолжили наступательные действия на Северском направлении, однако продвижения не получили. Они атаковали в районе Григоровки и Белогоровки, а также в районе Верхнекаменского.
Также россияне безуспешно проводили наступательные действия в районе Часового Яра. Они атаковали возле Марково, в районе Курдюмовки и в направлении Белой Горы, а также в районе Ступочек и в направлении Предтечино.
Торецкое направление
Силы обороны Украины недавно продвинулись к югу от Яблоновки, что недалеко от Торецка. В то же время российские войска провели наступательные операции в районе самого Торецка, а также в районе Дылеевки и Дачного, Полтавки и Яблоновки, в направлении Плещеевки и в районе Новооленевки.
Покровское направление
Войска РФ продвинулись к северу от Шевченкового, к югу от Покровска. По оценкам ISW, это наступление произошло не в течение последних 24 часов. Они провели наступательные операции в районе Мирного и Малиновки, Миролюбовки, Елизаветовки и Проминя, Лысовки, Удачного и Котлино.
8 июня россияне безуспешно атаковали Силы обороны в районе Малиновки с использованием танка, трех бронемашин и двух автомобилей. Более того, они провели безуспешные моторизованные атаки в районе Елизаветовки и Миролюбовки.
Российские войска продолжали наступательные операции на Новопавловском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали в районе Новосергиевки и Новониколаевки, Котляровки, Горихово и Богдановки.
Южная ось
Россияне продолжили наступательные действия на Гуляйпольском направлении, на западе Запорожской области и на Херсонском направлении, однако успехов нигде не добились.
Потери врага на фронте
Напомним, Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях врага на фронте по состоянию на 9 июня. Оккупационные войска потеряли 970 личного состава. Также Силы обороны уничтожили десятки артсистем врага.
При этом больше всего боев было зафиксировано на Курском и Покровском направлениях.
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