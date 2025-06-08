ВСУ отбили на Курском направлении 11 атак: Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00, 8 июня, на фронте в течение суток произошло 75 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Курском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

Сегодня от обстрелов с территории РФ продолжают страдать приграничные населенные пункты, в частности:

Горск Черниговской области;

Кучеровка, Большая Писаревка, Горки, Петрушевка, Миропольское, Угроиды, Порозок, Тимофеевка, Проходы, Турья, Белая Береза, Новодмитровка, Бобылевка Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении противник нанес авиационный удар по району населенного пункта Слатино.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался прорвать оборону наших защитников в районе Степной Новоселовки, один бой продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина и в направлении Чернещины, Торского. Три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Краматорском направлении украинские защитники отбили три попытки оккупантов продвинуться вперед в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал неподалеку Дачного, Дилиевки, Торецка и в сторону Яблоновки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, и в направлении Мирного, Николаевки, Новосергиевки, Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 24 атаки. Одно боестолкновение продолжается.

Сегодня на Новопавловском направлении наши воины отбили семь вражеских атак вблизи населенных пунктов Багатир, Отрадное, Ровнополь, Свободное Поле и в направлении Запорожья, Воскресенки и Шевченко. Одно боестолкновение продолжается до сих пор. Авиационному удару подвергся населенный пункт Ольговское.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи Малиновки, еще одно боестолкновение продолжается. Также захватчики нанесли авиаудары по Гуляйполю, Малиновке и Железнодорожному.

Наши войска остановили два вражеских штурма на Ореховском направлении, оккупанты пытались продвигаться в сторону Новоандреевки и Павловки.

На Приднепровском направлении враг совершил две попытки продвинуться вперед - успеха не имел.

На Курском направлении украинские защитники отбили 11 атак захватчиков. Противник с начала суток нанес 15 авиационных ударов, в целом сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 28 управляемых авиабомб и совершил 106 артиллерийских обстрелов.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.