Сотни оккупантов и десятки артсистем: что РФ потеряла за прошедшие сутки на фронте
Фото: потери россиян на фронте (Getty Images)
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских захватчиков по состоянию на 9 июня 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 997 120 (+970) чел;
- танков - 10915 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 22759 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 28934 (+42) ед,
- РСЗО - 1411 (+1) ед,
- средства ПВО - 1183 (+0) ед,
- самолетов - 414 (+0) ед,
- вертолетов - 337 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 39818 (+167),
- крылатые ракеты - 3315 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 51348 (+123) ед,
- специальная техника - 3911 (+0).
Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов. Враг использовал одну ракету и 91 КАБ, применил 1252 дроны-камикадзе и совершил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
При этом больше всего боев было зафиксировано на Курском и Покровском направлениях.
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