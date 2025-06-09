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Сотни оккупантов и десятки артсистем: что РФ потеряла за прошедшие сутки на фронте

Украина, Понедельник 09 июня 2025 07:50
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Сотни оккупантов и десятки артсистем: что РФ потеряла за прошедшие сутки на фронте Фото: потери россиян на фронте (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских захватчиков по состоянию на 9 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 997 120 (+970) чел;
  • танков - 10915 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 22759 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 28934 (+42) ед,
  • РСЗО - 1411 (+1) ед,
  • средства ПВО - 1183 (+0) ед,
  • самолетов - 414 (+0) ед,
  • вертолетов - 337 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 39818 (+167),
  • крылатые ракеты - 3315 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 51348 (+123) ед,
  • специальная техника - 3911 (+0).

Сотни оккупантов и десятки артсистем: что РФ потеряла за прошедшие сутки на фронте

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов. Враг использовал одну ракету и 91 КАБ, применил 1252 дроны-камикадзе и совершил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

При этом больше всего боев было зафиксировано на Курском и Покровском направлениях.

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