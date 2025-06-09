Сотни оккупантов и десятки артсистем: что РФ потеряла за прошедшие сутки на фронте

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал обновленные данные о потерях российских захватчиков по состоянию на 9 июня 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что за прошедшие сутки оккупанты нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов. Враг использовал одну ракету и 91 КАБ, применил 1252 дроны-камикадзе и совершил 4246 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

При этом больше всего боев было зафиксировано на Курском и Покровском направлениях.

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