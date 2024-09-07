ВСУ контратакуют под Покровском, - Forbes

По данным американского издания, в определенных контратаках недалеко от Покровска могут участвовать как минимум бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг", 12-я "азовская" бригада и 93-я механизированная бригада ВСУ. Эффектом их действий является замедление или небольшой откат россиян в этом направлении.

Вместе с тем Forbes не советует "ожидать мгновенных кардинальных перемен" вокруг Покровска.

При этом в публикации указывается, что даже потеря "импульса" для российских захватчиков позволяет украинским защитникам "окопаться и укрепить свои позиции вокруг Покровска в преддверии предстоящей зимы".

Как прогнозируют в Украинском центре оборонных стратегий, битва за Покровск "станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году".

"Решительные действия "карадагской" бригады в Селидово, прифронтовом городке к юго-востоку от Покровска, могут быть самыми заметными из последних контратак", - пишет Forbes.

В частности, американское издание в качестве примера рассказало о поражении и взятии как трофей бойцами бригады НГУ нескольких российских танков, пытающихся проникнуть в Селидово по главной дороге с востока на запад в город.

В Украинском центре оборонных стратегий обратили внимание, что без успеха в районе Селидово российские оккупанты не могут продолжать наступление в сторону Покровска.

"Но теперь, когда свежие и хорошо оснащенные украинские войска находятся в Селидово и атакуют, российский захват Покровска - что когда-то казалось неизбежным - выглядит несколько менее вероятным", - пишет Forbes.

Ситуация на Покровском направлении

Отметим, Покровское направление является одним из самых горячих на фронте. В частности, российские захватчики находятся на расстоянии в 11 км от Покровска. Поэтому там была объявлена принудительная эвакуация мирного населения.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, Силы обороны остановили продвижение росармии возле Покровска. И за последние шесть дней в этом направлении враг не продвинулся.

Также напомним, 6 сентября в 59-й бригаде ВСУ рассказали о ситуации под Покровском, и отметили, что россияне несколько замедлили боевые действия там и начали подготовку к обороне.

Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.