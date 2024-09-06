Продвижение РФ остановилось? В 59-й бригаде рассказали о ситуации под Покровском

Российские военные несколько замедлили боевые действия под Покровском. Оккупанты начали подготовку к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого в эфире телемарафона.

"На отдельных участках они стали рыть себе окопы, чтобы держать оборону. Именно когда происходили массированные штурмовые действия, враг действительно снизил количество обстрелов артиллерией, потому что они не знали, куда стрелять - где свои, а где чужие", - отметил офицер 59 отдельной. мотопехотной бригады.

Он объяснил, что под Покровском пока все еще идут бои.

"Наша задача - истощать врага, что мы и делаем, уничтожаем его", - добавил Цехоцкий.

Заметим, что вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что продвижение российской армии у Покровска в последние дни остановилось.