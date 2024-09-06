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Продвижение РФ остановилось? В 59-й бригаде рассказали о ситуации под Покровском

Покровск, Пятница 06 сентября 2024 16:42
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Продвижение РФ остановилось? В 59-й бригаде рассказали о ситуации под Покровском Фото: россияне остановили продвижений под Покровском (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные несколько замедлили боевые действия под Покровском. Оккупанты начали подготовку к обороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера 59-й отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого в эфире телемарафона.

"На отдельных участках они стали рыть себе окопы, чтобы держать оборону. Именно когда происходили массированные штурмовые действия, враг действительно снизил количество обстрелов артиллерией, потому что они не знали, куда стрелять - где свои, а где чужие", - отметил офицер 59 отдельной. мотопехотной бригады.

Он объяснил, что под Покровском пока все еще идут бои.

"Наша задача - истощать врага, что мы и делаем, уничтожаем его", - добавил Цехоцкий.

Заметим, что вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что продвижение российской армии у Покровска в последние дни остановилось.

Ситуация в Покровске

Напомним, что в течение нескольких последних месяцев Покровское направление стало одним из самых горячих на фронте. Российские военные всеми возможными способами пытаются прорвать оборону украинских защитников.

Власти неоднократно обращались к жителям региона и призывали их к срочной эвакуации.

Для семей с детьми эвакуация обязательна.

В то же время следует напомнить, что из-за угрозы безопасности из Покровска больше не будут отправляться эвакуационные поезда. Теперь они будут курсировать из Павлограда в Днепропетровской области.

РБК-Украина недавно побывала в Покровске. Больше о ситуации в прифронтовом городе - в нашем репортаже.

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