Воздушные силы уничтожили три беспилотника Shahed над Николаевской областью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

"Противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаеввскую область", - говорится в сообщении.

Там отметили, что военные ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

Иранские беспилотники в Украине

Как известно, еще в июле США предупреждали о том, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины. Позже стало известно о том, что представители России уже дважды летали в Иран, чтобы осмотреть БПЛА.

Впервые иранские БПЛА были сбиты над Украиной 13 сентября. Тогда же воздушную цель приземлили вблизи Купянска Харьковской области. Стоит отметить, что иранские беспилотники россияне используют в Украине под другим названием. Их переименовуют на "Герань-2".

Позже россияне все активнее начали использовать иранские беспилотники в Украине. В частности, только в Одесской области за вчера было сбито три таких БПЛА.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", украинские специалисты изучают образцы сбитых иранских дронов-камикадзе, а также разрабатывают систему противодействия этим беспилотникам.