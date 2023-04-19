ВСУ готовят возможное контрнаступление в Запорожской и Херсонской областях: карты боев ISW

Российские войска роют окопы и строят оборонительные сооружения на Запорожском и Херсонском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Ситуация в Луганской и Харьковской областях
Бои в Донецкой области
"Южная ось"
Ранее мы писали, что в российской Госдуме призывают провести всеобщую мобилизацию.
Напомним, Белый дом считает, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".
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