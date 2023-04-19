ЗСУ готують можливий контрнаступ в Запорізькій та Херсонській областях: карти боїв ISW

Російські війська риють окопи та будують оборонні споруди на Запорізькому та Херсонському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.
Ситуація у Луганській та Харківській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Раніше ми писали, у російській Держдумі закликають провести загальну мобілізацію.
Нагадаємо, Білий дім вважає, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ всім "необхідним".
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