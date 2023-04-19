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ЗСУ готують можливий контрнаступ в Запорізькій та Херсонській областях: карти боїв ISW

Фото: ЗСУ готують можливий контрнаступ на Запорізькому та Херсонському напрямку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська риють окопи та будують оборонні споруди на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням звіт ISW.

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Бої у Донецькій області

"Південна вісь"

Раніше ми писали, у російській Держдумі закликають провести загальну мобілізацію.

Нагадаємо, Білий дім вважає, що наступні тижні та місяці будуть критичними для України. Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ всім "необхідним".

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