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Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, - Белый дом

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Вторник 18 апреля 2023 21:38
Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, - Белый дом Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в интервью CNN.

"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.

Также ранее мы писали, что, по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, контрнаступление украинских военных идет по плану. Однако планы по его реализации не будут распространяться в целом.

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