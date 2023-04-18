Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины, - Белый дом
Следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Соединенные Штаты постараются обеспечить Киев всем "необходимым".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в интервью CNN.
"Мы знаем, что следующие недели и месяцы будут критическими для Украины. Мы хотим быть уверенными в том, что передаем им те возможности, которые им понадобятся", - сказал Кирби.
Он подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США продолжится.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Соединенные Штаты Америки считают, что Украина начнет свое весеннее контрнаступление уже в ближайшие недели.
Также ранее мы писали, что, по словам главы ГУР МО Кирилла Буданова, контрнаступление украинских военных идет по плану. Однако планы по его реализации не будут распространяться в целом.
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