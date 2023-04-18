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"Должны воевать всем миром". В Госдуме РФ намекнули на всеобщую мобилизацию

Новина українською →
Россия, Вторник 18 апреля 2023 22:40
"Должны воевать всем миром". В Госдуме РФ намекнули на всеобщую мобилизацию Фото: в Госдуме РФ намекнули на всеобщую мобилизацию (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Депутат российской Думы от оккупированного Крыма Михаил Шеремет заявил, что для победы над Украиной в России необходимо провести всеобщую мобилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление самого Шеремета.

"Должна быть всеобщая мобилизация... Мы должны воевать "всем миром", как говорится, и каждый должен чувствовать свою причастность вместе со страной... Сейчас вполне возможна (мобилизация)", - заявил он.

Заметим, что в 2022 году Шеремет уже заявлял о мобилизации в РФ 12 сентября и через неделю она была объявлена.

Кроме этого, о проведении мобилизации в России заявлял и депутат Госдумы Александр Бородай. Свое заявление он обосновал тем, что Украина будет идти в контрнаступление.

"Не отвергаю еще одну волну мобилизации. Более того, считаю, что это правильно... Появилось много народа, но этого может оказаться недостаточно", - отметил Бородай.

Он считает, что армии РФ необходимо добиться "перелома" во время боевых действий "в ближайшие пять-шесть месяцев".

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Центра национального сопротивления, захватчики готовятся к мобилизации работников оккупационных администраций.

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