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ВСУ дроном уничтожили вражеский Т-90 на Бахмутском направлении (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военнослужащие дроном атаковала вражеский танк Т-90 под Бахмутом. В результате этого вражеская боевая машина была уничтожена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Уничтожение российского танка Т-90 на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Сырский отметил, что над уничтожением танка работала группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го отдельного разведывательного батальона во взаимодействии с 3-й отдельной штурмовой бригадой.

Также им помогал начальник РЭБ и КБ 28-й отдельной механизированной бригады.

"FPV-камикадзе точно поражает цель", - добавил Сырский.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

За неделю ВСУ удалось уволить 7 кв. км на Бахмутском направлении. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, там продолжаются наступательные действия.

"На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели мы ежедневно продвигались. За прошедшую неделю, в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв.км", - рассказала она.

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