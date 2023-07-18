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Сырский про Бахмут: РФ стягивает резервы, но ситуация контролируемая (видео)

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Бахмут, Вторник 18 июля 2023 08:42
Сырский про Бахмут: РФ стягивает резервы, но ситуация контролируемая (видео) Фото: РФ стягивает резервы в район Бахмута, чтобы остановить контрнаступление ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ситуация сложная, но контролируемая. Враг опрокидывает резервы на Бахмутское направление, пытаясь остановить наше продвижение", - рассказал он.

Что касается Купянского направления, то, по словам генерала, противник сосредоточил там свои основные силы, где украинские воины держат оборону.

"Продолжаем биться. Победим", – заверил Сырский.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений. В частности, как отмечают в отчете Института изучения войны, ВСУ продолжают продвигаться в районе Бахмута и на границе Запорожской и Донецкой областей, в то же время россияне активизировали свои усилия в направлении Купянска.

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