UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ дроном знищили ворожий Т-90 на Бахмутському напрямку (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військовослужбовці дроном атакувала ворожий танк Т-90 під Бахмутом. В результаті цього ворожа бойова машина була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Знищення російського танку Т-90 на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Сирський зазначив, що над знищенням танка працювала група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го окремого розвідувального батальйону у взаємодії з 3-ю окремою штурмовою бригадою.

Також їм допомагав начальник РЕБ та КБ 28-ї окремої механізованої бригади.

"FPV-камікадзе точно вражає ціль", - додав Сирський.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.

За тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку. За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, там тривають наступальні дії.

"На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ми щодня просувались. За тиждень, що минув, в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту на Бахмутському напрямку звільнено територію 7 кв.км", - розповіла вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьБахмутЗбройні сили УкраїниВійна в Україні