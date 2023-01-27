Украинские артиллеристы уничтожили группу "вагнеровцев" в поле (видео)

Вооруженные силы Украины нанесли удар по наемникам ЧВК "Вагнера" и уничтожили часть оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

Отмечается, что это результат работы 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Напомним, что украинские морпехи уничтожили штурмовую колонну оккупантов на востоке. Это произошло вблизи Водяного Донецкой области.

Вооруженные силы Украины зафиксировали позиции оккупантов и нанесли по ним артиллерийский удар. В результате часть россиян была уничтожена.

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