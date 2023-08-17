ВСУ наступают в Донецкой области и имеют успехи, - Генштаб

Украинские защитники продолжают наступательные действия на западе Донецкой области и вблизи Бахмута. Наши воины имеют локальные успехи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

При этом в направлении южнее Урожайного на западе Донецкой области наши воины имели успех. Закрепляются на достигнутых рубежах. Защитники наносят огненное поражение артиллерией и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

скриншот deepstatemap.live

Кроме того, ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Закрепляются на достигнутых рубежах.

скриншот deepstatemap.live

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - заявил спикер.

Также украинские войска продолжают сдерживать наступление российских оккупантов на Купянском и Лиманском направлениях, а также на северном фланге Бахмутского направления.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Синьковки Харьковской области и Богдановки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 20 боевых столкновений", - добавил Ковалев.

скриншот deepstatemap.live

Увольнение Урожайного

Напомним, вчера, 16 августа, Минобороны Украины сообщило об освобождении поселка Урожайное на западе Донецкой области. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили эту ситуацию.

Кроме того, украинские военные из 35-й отдельной бригады морской пехоты показали кадры освобождения Урожайного.

Стоит отметить, что ранее на этом направлении было освобождено село Старомайорское.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.