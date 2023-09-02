ВСУ достигли новых успехов на южном направлении: карты боев DeepState

Украинские военные продвинулись южнее Работиного и зашли во фланг войскам РФ у Новопрокоповки Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты DeepState.
Ситуация на Запорожском направлении
В Генштабе сообщили, что украинские военные продвинулись на направлениях Новопрокоповка – Вербовое. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям россиян, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Также напомним, что недавно наши защитники освободили село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.
По словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.
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