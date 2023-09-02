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ВСУ достигли новых успехов на южном направлении: карты боев DeepState

Фото: украинские военные продвинулись южнее Работиного (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные продвинулись южнее Работиного и зашли во фланг войскам РФ у Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты DeepState.

ВСУ сумели продвинуться на 1000-1500 метров южнее и юго-всточнее Работиного в направлении Новопрокоповки. Таким образом, группировки оккупантов в двух населенных пунктах оказались под огнем с двух сторон: для Новопрокоповки – с севера и востока, а для Вербового – с запада и северо-запада соответственно.

Ситуация на Запорожском направлении

В Генштабе сообщили, что украинские военные продвинулись на направлениях Новопрокоповка – Вербовое. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям россиян, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также напомним, что недавно наши защитники освободили село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

По словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

Больше о том, как будут дальше развиваться события на юге, - читайте в материале РБК-Украина.

 

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Вооруженные силы УкраиныВторжение России в УкраинуКонтрнаступление ВСУ