ЗСУ досягли нових успіхів на південному напрямку: карти боїв DeepState

Українські військові просунулися на південь від Роботиного і зайшли у фланг військам РФ біля Новопрокопівки Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState.
Ситуація на Запорізькому напрямі
У Генштабі повідомили, що українські військові просунулися на напрямках Новопрокопівка – Вербове. Вони закріплюються на досягнутих рубежах і завдають вогняної поразки артилерією за виявленими цілями росіян, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
Також нагадаємо, що нещодавно наші захисники звільнили село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців.
За словами військових експертів, Роботино є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони ворога.
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