ВСУ имеют успех на двух направлениях и сдерживают наступление врага на востоке, - Генштаб

Вооруженные силы Украины продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. Между тем, российские войска пытаются атаковать в Донецкой области, однако успехов не имеют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Генерального штаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

По его словам, Силы обороны Украины имели успех на направлениях Новоданиловка - Вербовое. Украинские бойцы закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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"На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах", - рассказал Ковалев.

В то же время, россияне вели безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. А также осуществляет перемещение подразделений и войск и активно использует резервы.

Также Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло 32 боевых столкновения.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро вторника, 29 августа, по всей линии фронта идут тяжелые бои. За прошедшие сутки произошло 32 боевых столкновения. ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском направлении и закрепляются на достигнутых рубежах.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ вытеснили оккупантов с позиций к востоку от Клещиевки и в центре села. Всего на Бахмутском направлении ВСУ освободили 44 квадратных километра.