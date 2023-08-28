Мощный прорыв. Насколько значимо освобождение Работино и ждать ли наступления ВСУ на Токмак

Украинские войска прошли Работино – один из ключевых укрепрайонов россиян в Запорожской области. О том, что это означает, как могут дальше развиваться события на юге и что может остановить наступление на Токмак, – в материале РБК-Украина.

Работино освобождено

Село Работино (Токмакская городская община, Пологовский район) с довоенным населением около 500 человек – важный населенный пункт, тяжелые бои за который продолжались в течение нескольких месяцев.

Россия оккупировала его в марте 2022 года. Генеральный штаб с июля сообщал об успехах на этом направлении, а 22 августа украинские силы зашли в село и организовали первую эвакуацию. Также сообщалось, что на данном участке прорвана многоэшелонированная линия обороны оккупантов.

Местные жители встретили освободителей на прошлой неделе (фото t.me/annamaliar)

На следующий день воины 47 отдельной механизированной бригады "Магура" подняли сине-желтый флаг над разрушенной школой.

Об освобождении Работино еще на прошлой неделе сообщали ряд экспертов и профильные Telegram-каналы. Официально она подтвердилась только сегодня, 28 августа. РБК-Украина ранее объясняло, с чем связаны такие задержки. Генштаб отчитывается о деоккупации того или иного населенного пункта после того, как его полностью берут под контроль, а бойцы закрепляются на новых позициях и рубежах.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, южное направление остается главным.

"В Запорожской и Херсонской областях враг находится в обороне. Вы знаете, что освобождено Работино, и дальше наши войска двигаются юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки", – отметила она.

Ниже приведена динамика в районе Работино с июня 2023 года. Отметим, ситуация может отличаться от изображенной.

Как украинские войска освобождали Работино (графика на основе данных deepstatemap.live)

Чем важно освобождение Работино

Работино имеет особое тактическое значение, собственно, тут в июне украинские войска перешли в контрнаступление. И здешние укрепления оставались главной преградой на пути к второй (основной) линии обороны врага.

Военный эксперт Владислав Селезнев называл Работино ключевым укрепрайоном на отрезке между Ореховым и оккупированным Токмаком. Подступы к которому защищали плотные минные поля. В том числе по этой причине наступление было не таким стремительным, как ожидалось.

Отметим, через село проходит автомобильная дорога Т0408, и от него самый короткий путь до административного центра общины – примерно 20 километров. За Токмаком открываются дороги на Бердянск и Мелитополь.

"Есть так называемый треугольник, миссия которого – закрыть подходы и сухопутный коридор в Крым. Это треугольник между городами Васильевка, Токмак и Мелитополь. И когда украинская армия прорвется на Токмак, вся защитная сеть россиян может серьезно нарушиться", – говорил он в комментарии РБК-Украина на прошлой неделе.

Алексей Гетьман уточняет, что с военной точки зрения село как таковое почти ничего не дает. Гораздо важнее – квадратные километры и что на них находится.

"Почему село не имеет принципиального значения? Конечно, важно, что мы его освободили. Но мы ведь боремся не за отдельные села, мы пытаемся прорвать мощную оборону. Поэтому нужно сосредотачиваться не на самом Работино, а на том, что мы прошли первую линию, вплотную подошли ко второй, а в некоторых местах скоро начнем прорывать и ее", – подчеркнул он.

По его словам, военным более важно сделать все, чтобы врагу было труднее передвигаться, подвозить боекомплект и так далее. По этой причине в первую очередь берутся под контроль дороги и господствующие высоты.

"Вспомните, как это было под Бахмутом, а до этого под Северодонецком и Лисичанском. Ожесточенные бои велись не как за сами города, как за дороги, по которым они снабжались", - добавил он.

Отметим, ранее сообщалось о прорыве первой линии в Работино с окопами, плотными минными полями и замаскированными огневыми точками. На прошлой неделе – говорили о выходе на вторую, где размещены мотострелковые подразделения, танки и артиллерия.

Подробнее о том, как устроена защита россиян, читайте в материале "Мины, окопы и "зубы дракона". Как РФ окопалась в три линии обороны, но Украину не остановить".

Направления, тактика и промежуточная цель

Украинские войска после Работино продолжают идти по двум линиям: Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое.

"Это те направления, где сейчас продвигаются наши Вооруженные силы", – отметила Анна Маляр.

Украинские войска после Работино наступают по двум направлениям (фото google.com/maps)

По оценкам аналитиков американского Института изучения войны (ISW), ВСУ уже атакуют основной комплекс российских укреплений. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского командира писало, что самые сложные рубежи пройдены и наступление может пойти легче.

Так называемые российские "военкоры" писали об украинских атаках на якобы тыловые линии возле села Вербовое. Поэтому в ISW полагают, что Силы обороны могут находиться вблизи тактических тылов противника. Аналитики допускают, что следующая линия обороны может быть слабее, хотя все равно представляет серьезную проблему. Теперь передовым отрядам предстоит пройти сплошные противотанковые рвы, "зубы дракона" и дополнительные минные поля.

Судя по картам, нашим войскам удалось вклиниться между Работино и селом Вербовое, расширив плацдарм не менее, чем на 7 километров. По словам Алексея Гетьмана, это обычная логика – сначала вбивается клин, затем расширяется, подразделения после прорыва не останавливаются, а начинают двигаться по условным тылам противника.

"Слишком глубоко вклиниваться тоже некстати. Если сразу продвинуться на 15-20 километров, то не успеют подтянуться основные части, и авангард может оказаться как в огневом мешке, так и вообще в окружении", – объяснил военный эксперт.

Селезнев в свою очередь подчеркивает: расширение плацдарма нужно не только потому, что движение узким фронтом создает риск попадания в котел, а и потому, что увеличение линии боестолкновения вынуждает врага растягивать силы, снижая плотность своих позиций и личного состава на них.

Движение на Новопрокоповку и Очеретоватое логично с учетом того, что села находятся на дорогах Т0408 и Т0401 в оккупированный Токмак. После того, как ВСУ дойдут до них, до города останутся считанные километры.

Силы обороны продивгаются клином шириной не менее 7 километров (фото deepstatemap.live)

Гетьман называет Токмак промежуточной целью. Россияне превратили город в большой логистический узел, вокруг которого возвели укрепления с противотанковыми рвами. По его мнению, за Токмак враг будет биться "очень серьезно".

"Потому что дальше Мелитополь, если посмотреть на карты, то за Токмаком почти нет фортификаций, только блокпосты до самого Мелитополя и побережья. Не секрет, что наша задача - выйти на Азовское море. А если не успеем сделать это до сезона дождей, то хотя бы на 15-20 километров до берега, чтобы взять под огневой контроль все то, что россияне могут перемещать с материковой части в сторону Крыма и наоборот", – рассказал он РБК-Украина.

Очевидно, что с освобождением Мелитополя украинские силы перережут сухопутный коридор в Крым и фактически рассекут оккупированные территории на юге. Но Владислав Селезнев не спешит с выводами насчет Токмака.

По его словам, наша армия наступает там, где может. И нельзя с уверенностью говорить о том, что основные силы задействованы в направлении на Токмак.

"Только Генштаб знает окончательный замысел, к какой цели мы будем двигаться и каким образом действовать. Поэтому однозначно говорить о том, что направление на Токмак является стратегическим, не стоит", – отметил он.

Эксперт говорит: россиян прощупывают на четырех южный участка от Васильевки (Запорожская область) до Угледара (Донецкая область). Это нервирует врага и заставляет постоянно перемещать оперативные резервы.

На юге противник до нашего контрнаступления сосредоточил около 1000 единиц ствольной и реактивной артиллерии. И согласно подсчетам, почти за три месяца удалось уничтожить по меньшей мере 2/3. Дополнительные ресурсы подтягиваются, но они не компенсируют потери, добавил Селезнев.

Что может остановить продвижение на Токмак

Опрошенные РБК-Украина эксперты обращают внимание на то, что в район Работино туда, где еще есть линии обороны, россияне спешно перебросили части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псков) с Лимано-Купянского направления и 7-й дивизии ВДВ с юга Херсонской области.

"То есть с двух сторон усилились, чтобы не дать нам продвигаться. Получится ли это у них? Я думаю, что нет, потому что фортификации за первой линией не настолько мощные. По данным нашей разведки и западных партнеров, там уже не 6 противопехотных и 1 противотанковая мина на квадратный метр, как было перед первой", – говорит Алексей Гетьман.

Оборона россиян в Запорожской области (фото инфографика ISW)

По его словам, пока украинские войска делают все правильно, следуя оптимальной тактике ведения боя. Но в то же время подчеркивает, что делать прогнозы невозможно. И если противник перебросит еще несколько дивизий, то не исключено, что движение на Токмак приостановится.

"Или начнутся дожди, это тоже приостановит наступление. Или жара еще больше усилится. Двигаться в бронежилете, в каске, с боекомплектом и автоматом в такую жару – тоже влияет на физическое состояние. У нас же много мобилизованных, они не проходили плотную подготовку в сравнении с профессиональными военными, им чисто по-человечески может быть трудно", –объясняет эксперт.

Что касается того, ускорится ли наступление после Работино, Владислав Селезнев осторожен в оценках. Потому что из-за недостатка информации сложно сравнивать плотность минных полей и надежность укреплений на участке до Токмака. Да и враг не сидит без дела, а продолжает усиливать боевые порядки и рыть окопы.

Ситуация очень динамична и многое зависит от возможностей российской оккупационной армии и, соответственно, от ресурсов украинских войск.

"Будем ли мы дальше активно вести наступательные действия? Хватит ли нам ресурсов человеческих, материальных и технических? Сложно сказать. Но я абсолютно уверен, что серьезно помешать может только сезон дождей, который начнется где-то с середины октября. При таких условиях идти вперед с бронетехникой будет крайне трудно", – подытожил он.