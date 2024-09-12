ВСУ с помощью HIMARS и дронов сорвали подготовку РФ к штурму на одном из направлений (видео)

Украинские военные сорвали подготовку россиян к штурму на одном из направлений. Для этого были привлечены дроны и HIMARS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Сил беспилотных систем".

Как рассказали в ведомстве, операторы 14-го Отдельного полка БпАК вместе с расчетом HIMARS провели успешную операцию по уничтожению большого количества личного состава противника по одному из ключевых направлений. Данные подразделения проводили накопление сил для того, чтобы подготовить штурмовые действия на позиции подразделений Вооруженных сил Украины.

"Профессионализм операторов Сил беспилотных систем и оснащение современными средствами формируют технологическое преимущество, что позволяет эффективно поражать врага не только на передовой, но и в глубоком тылу, меняя ход боевых действий и приближая нашу победу", - подписано видео.

HIMARS – это высокомобильная реактивная артиллерийская система, разработанная в США. Она может стрелять различными типами ракет, включая управляемые и неуправляемые, что обеспечивает высокую точность поражения целей на больших расстояниях.

HIMARS отличается своей мобильностью, ведь установлен на шасси грузовика, что позволяет быстро менять позиции. Система широко используется в современных конфликтах, в том числе и в Украине.