Украинские защитники уничтожили из HIMARS российскую ПЗРК "ТОР" и показали эффектное видео

В Запорожском направлении бойцы подразделения активных действий ГУР МО Украины совместно с операторами HIMARS обнаружили и уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Тор".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинской разведки в Telegram .

Как отмечают в ведомстве, корректировал работу ракетчиков беспилотный комплекс PD-2, деньги на который донатили украинцы.

В ГУР МО поблагодарили граждан за то, что они делают такие операции разведчиков возможными и анонсировали продолжение.

"Будет еще!", - немногословно отметили в разведке.