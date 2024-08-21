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ССО навели огонь HIMARS на мосты и понтоны россиян в Курской области (видео)

Курская область, Среда 21 августа 2024 11:42
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ССО навели огонь HIMARS на мосты и понтоны россиян в Курской области (видео) Фото: HIMARS в Курской области уничтожил мосты и понтоны врага (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Бойцы Сил спецопераций навели огонь систем HIMARS на мосты и понтоны россиян в Курской области. Также была уничтожена вражеская инженерная техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

На видео зафиксирована работа воинов Сил специальных операций в Курской области. Операторы дронов ССО поразили вражескую инженерную технику в Курской области.

Также бойцы с помощью беспилотников обнаружили мосты и понтонные переправы врага Курской области. Операторы ССО скорректировали удары реактивных систем залпового огня HIMARS по понтонам и мостам РФ.

Кроме того, воинами ССО совместно с Силами обороны Украины поражены и уничтожены скопления техники, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов, комплекс РЭБ, 152-мм пушку Д-20.

Бои в Курской области

Напомним, с 6 августа в Курской области России идет наступательная операция украинских войск. Украина смогла взять под контроль десятки населенных пунктов, в частности, город Суджа. Там находит станция, через которую россияне поставляют газ в Европу транзитом через территорию Украины.

В Курской области была создана первая военная комендатура, а также буферная зона.

Кроме того, украинские власти заявили о планах открывших гуманитарный коридор в Курской области для эвакуации гражданских.

Пока бои в Курской области продолжаются. Детальнее о том, чего ждать от операции Сил обороны в Курской области и как это может изменить войну - в нашем материале.

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