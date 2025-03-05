ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении
ВСУ на Лиманском направлении уничтожили более десятка единиц техники врага и систему РЭБ. Удары были осуществлены пилотами беспилотных систем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".
Пилоты ударных беспилотников батальона беспилотных систем, действующих на Лиманщине, за последние несколько дней уничтожили значительное количество российской техники.
В результате боевых действий были уничтожены две боевые бронированные машины, два Камаза, "буханка" с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитка, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронная борьба) и антенна.
Эти удары стали частью постоянной работы украинских сил на Восточном направлении, направленной на уничтожение техники врага и усиление оборонительных позиций.
Напомним, что украинские военные с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21", также была нарушена логистика врага.
Кроме того, в ночи с 27 на 28 января, в городе Воронеж, Российская Федерация потеряла два дорогостоящих комплекса радиоэлектронной борьбы Р-300Ж "Житель".