ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении

ВСУ на Лиманском направлении уничтожили более десятка единиц техники врага и систему РЭБ. Удары были осуществлены пилотами беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Пилоты ударных беспилотников батальона беспилотных систем, действующих на Лиманщине, за последние несколько дней уничтожили значительное количество российской техники.

В результате боевых действий были уничтожены две боевые бронированные машины, два Камаза, "буханка" с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитка, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронная борьба) и антенна.

Эти удары стали частью постоянной работы украинских сил на Восточном направлении, направленной на уничтожение техники врага и усиление оборонительных позиций.