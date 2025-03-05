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ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении

Среда 05 марта 2025 12:25
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ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ россиян на Лиманском направлении Фото: ВСУ уничтожили более десятка единиц техники и систему РЭБ (GeneralStaff)
Автор: Владислава Ткаченко

ВСУ на Лиманском направлении уничтожили более десятка единиц техники врага и систему РЭБ. Удары были осуществлены пилотами беспилотных систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

Пилоты ударных беспилотников батальона беспилотных систем, действующих на Лиманщине, за последние несколько дней уничтожили значительное количество российской техники.

В результате боевых действий были уничтожены две боевые бронированные машины, два Камаза, "буханка" с боеприпасами, мотоцикл, две артиллерийские пушки, зенитка, четыре миномета, а также РЭБ (радиоэлектронная борьба) и антенна.

Эти удары стали частью постоянной работы украинских сил на Восточном направлении, направленной на уничтожение техники врага и усиление оборонительных позиций.

Напомним, что украинские военные с помощью FPV-дрона поразили российский комплекс РЭБ "Поле-21", также была нарушена логистика врага.

Кроме того, в ночи с 27 на 28 января, в городе Воронеж, Российская Федерация потеряла два дорогостоящих комплекса радиоэлектронной борьбы Р-300Ж "Житель".

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