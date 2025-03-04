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ВСУ FPV-дронами уничтожили наплавной мост и гаубицу "Мста-Б" противника в Луганской области

Вторник 04 марта 2025 17:27
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ВСУ FPV-дронами уничтожили наплавной мост и гаубицу "Мста-Б" противника в Луганской области Иллюстративное фото: ВСУ FPV-дронами уничтожили наплавной мост и гаубицу "Мста-Б" в Луганской области (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Пилоты авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" результативно уничтожают вражескую технику и пехоту на Луганском направлении. В течение недели там был поражен ряд вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали военные, пехота, вооружение и вражеская бронетехника были уничтожены в районе Кременной и Серебрянского лесничества.

В частности, в течение недели украинские военные поразили и уничтожили ряд важных целей россиян:

  • БТР-80;
  • разборный наплавной мост;
  • гаубицу "Мста-Б";
  • 13 единиц военного автотранспорта;
  • дрон "Mavic";
  • 2 ретранслятора.

"Результаты успешной боевой работы операторов дронов подразделения РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" в видеоподборке", - написали военные.

Напомним, по данным Генштаба, за минувшие сутки, с 3 на 4 марта, российская армия потеряла в боях против Украины 1340 солдат. Также ВСУ уничтожили 45 артиллерийских систем, 86 дронов и 101 единицу автомобильной техники.

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