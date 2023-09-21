ВСУ за сутки уничтожили около 300 россиян и 39 единиц техники на Таврическом направлении

Украинские войска продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении. Бойцы ВСУ уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории и закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки враг нанес 21 авиационный удар, провел 13 боевых столкновений. Кроме того, россияне совершили 792 обстрела, применяя танки, реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

Пока остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Там за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить подразделения наших войск с занимаемых позиций.

В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевывать нашу землю.

На Мелитопольском направлении бойцы ВСУ продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 930 огневых задач.

Общие потери врага составили 256 человек (безвозвратные - 61, раненые - 193, плен - 2).

Также украинские бойцы уничтожили 39 единиц военной техники противника. В частности, 1 танк, 3 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 13 БПЛА, 13 единиц автомобильной техники и 2 единицы специальной техники.

Кроме того, было уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

В частности, оккупанты вынуждены отходить с позиций под Мелитополем из-за давления ВСУ.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские военные продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артсистему, 15 ББМ и 29 дронов.