ВСУ наступают на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, - ISW

Украинские военные продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.

Об этом рассказали аналитики Института изучения войны, передает РБК-Украина со ссылкой на новый отчет ISW .

В публикации приводится заявление Генерального штаба ВСУ 20 сентября о том, что наши войска продолжили наступательные действия и нанесли значительные потери российской живой силе и технике на Мелитопольском направлении (запад Запорожской области).

Также в Генштабе проинформировали, что бойцы продолжают наступательные действия на Бахмутском направлении и консолидируются на новых закрепленных рубежах.

Как отмечали в Министерстве обороны Великобритании, украинские силы взяли под контроль позиции в Клещиевке (7 км к юго-западу от Бахмута) и Андреевке (10 км к юго-западу от Бахмута), а передислокация российских воздушно-десантных сил из Бахмута на Запорожское направление ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.

Эксперты ISW пишут в отчете, что ранее наблюдали подразделения российской 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады, что действовали в районе Запорожской области. При этом аналитики добавляют, что неясно, какая часть этого подразделения была передислоцирована из Бахмута.

Пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ капитан Илья Евлаш заявил, что украинские войска готовят оборонительные позиции перед возобновлением наступления российских оккупантов на Купянско-Лиманском направлении.

Ключевые выводы:

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Контрнаступательные действия ВСУ

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