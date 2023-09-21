Ситуация на фронте сегодня 21 сентября

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

За прошедшие сутки российская федерация нанесла очередной авиационный удар по Украине ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В результате боевой работы противовоздушной обороны было уничтожено 17 "шахедов" по маршруту следования в пределах Сумской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

К сожалению, в результате попаданий на Полтавщине пострадал нефтеперерабатывающий завод. Разрушения и повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

С начала текущих суток российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре ряда областей нашего государства. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

Враг нанес 2 ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Авиационные удары получили Леоновка Черниговской области; Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадовое, Торское, Спорное, Веселое, Клещиевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области; Роботино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 90 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронтах

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отразили атаки противника в районе западнее Зайцева Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны держат оборону на занятых рубежах, имеют инициативу и отвоевать нашу землю.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. Наши защитники отразили атаки врага в районе Роботиного Запорожской области. оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 5 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск поражен 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и станция РЭБ противника.

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