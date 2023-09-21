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ВСУ уничтожили еще около 500 оккупантов и 41 артсистему. Генштаб обновил потери России

Четверг 21 сентября 2023 08:18
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ВСУ уничтожили еще около 500 оккупантов и 41 артсистему. Генштаб обновил потери России Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 21 сентября, составили 490 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 274 470 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 41 артсистему, 15 ББМ и 29 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 274 470 (+490) человек ликвидировано;
  • танков - 4638 (+3) ед.;
  • боевых бронированных машин - 8883 (+15) ед.;
  • артиллерийских систем - 6137 (+41) ед.;
  • РСЗО - 781 (+2) ед.;
  • средства ПВО - 528 (+2) ед.;
  • самолетов - 315 ед.;
  • вертолетов - 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4850 (+29) ед.;
  • крылатые ракеты - 1479 ед.;
  • корабли/катера - 20 ед.;
  • подлодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8670 (+37) ед.;
  • специальная техника - 911 (+5) ед.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), украинские военные продолжили наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области, а также на западе Запорожской области.

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