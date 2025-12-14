ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

Воскресенье 14 декабря 2025 08:31
UA EN RU
ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки, 13 декабря, на фронте произошло 154 боевых столкновения. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 37 авиационных ударов, применил 31 ракету и сбросил 90 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5180 дронов-камикадзе и осуществлено 3176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 32 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по району населенного пункта Рыжевка Сумской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и техники противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 135 обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили девять атак противника в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанск и в сторону населенных пунктов Синельниково, Вильча.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Купянском направлении вчера состоялось две атаки захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Песчаное и Моначиновка.
ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районе Среднего и в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного.
ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Славянском направлении Силы обороны отбили семь атак противника в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Константиновском направлении враг совершил 19 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино, Новопавловки.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Удачное, Котлино, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового-Шахового, Сухецкого, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришиного, Молодецкого, Новопавловки.
ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Александровском направлении противник вчера совершил 16 атак вблизи населенных пунктов Вербовое, Красногорское, Привольное и в направлениях Александрограда, Алексеевки, Рыбного.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 19 атак россиян в сторону Рыбного, Доброполья и Гуляйполя.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Ореховском направлении враг дважды тщетно пытался прорвать нашу оборону в районе Плавней и в сторону Степногорска.
ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Приднепровском направлении противник наступательных действий не проводил.

ВСУ за сутки отбили более 150 вражеских атак: Генштаб обновил карты боев

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 188 490 военных.

В частности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 710 человек.

Также украинские воины обезвредили танк, семь боевых бронированных машин, девять артиллерийских систем, средство противовоздушной обороны, 13 ракет, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 81 единицу автомобильной техники оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Одессе начали возвращать свет, но конкретные прогнозы будут позже, - МВА
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе