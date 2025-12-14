Генштаб обновил потери РФ за сутки: минус 710 оккупантов, 440 дронов и средство ПВО

За последние сутки, с 13 на 14 декабря, россияне потеряли на фронте еще 710 солдат. Также ВСУ уничтожили 9 артсистем и 440 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

В отчете указано, что с 24 февраля 2022 года по 14 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Как сообщал Генштаб, по состоянию на 22:00 13 декабря на фронте в течение суток произошло 146 боевых столкновений. Наибольшее количество боев традиционно зафиксировано на Покровском направлении.

Противник нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы, совершил 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.