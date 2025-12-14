Генштаб обновил потери РФ за сутки: минус 710 оккупантов, 440 дронов и средство ПВО
За последние сутки, с 13 на 14 декабря, россияне потеряли на фронте еще 710 солдат. Также ВСУ уничтожили 9 артсистем и 440 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.
В отчете указано, что с 24 февраля 2022 года по 14 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 188 490 (+710) чел;
- танков - 11 410 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 23 721 (+7) ед;
- артиллерийских систем - 35 041 (+9) ед;
- РСЗО - 1 567 ед;
- средства ПВО - 1 259 (+1) ед;
- самолетов - 432 ед;
- вертолетов - 347 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 90 124 (+440) ед;
- крылатые ракеты - 4 073 (+13) ед;
- корабли/катера - 28 ед;
- подводные лодки - 1 ед;
- автомобильная техника и автоцистерны - 69 789 (+81) ед;
- специальная техника - 4 026.
Ситуация на фронте
Как сообщал Генштаб, по состоянию на 22:00 13 декабря на фронте в течение суток произошло 146 боевых столкновений. Наибольшее количество боев традиционно зафиксировано на Покровском направлении.
Противник нанес один ракетный и 29 авиационных ударов, применил 30 ракет и сбросил 72 управляемые авиабомбы, совершил 2960 ударов дронами-камикадзе и 2135 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.