ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 22 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)
По данным на утро среды, 22 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - 167 490 (+920) человек ликвидировано;
- танков - 3 557 (+5) единицы;
- боевых бронированных машин - 6 887 (+8) единиц;
- артиллерийских систем - 2 589 (+3) единиц;
- РСЗО - 509 (+2) единиц;
- средства ПВО - 272 (+2) единиц;
- самолетов - 305 (+0) единиц;
- вертолетов - 290 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 183 (+16) единиц;
- крылатые ракеты - 909 (+2) единиц;
- корабли/катера - 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 434 (+6) единиц;
- специальная техника - 270 (+4) единиц.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта, при этом войска РФ, понеся потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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