ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки

Новина українською →
Украина, Среда 22 марта 2023 08:14
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки Фото: Генштаб обновил данные по потерям России в Украине на 22 марта (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро среды, 22 марта, украинские военные ликвидировали за сутки 920 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 167490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ и 16 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - 167 490 (+920) человек ликвидировано;
  • танков - 3 557 (+5) единицы;
  • боевых бронированных машин - 6 887 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем - 2 589 (+3) единиц;
  • РСЗО - 509 (+2) единиц;
  • средства ПВО - 272 (+2) единиц;
  • самолетов - 305 (+0) единиц;
  • вертолетов - 290 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 183 (+16) единиц;
  • крылатые ракеты - 909 (+2) единиц;
  • корабли/катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 434 (+6) единиц;
  • специальная техника - 270 (+4) единиц.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ отразили 114 вражеских атак на восточном участке фронта, при этом войска РФ, понеся потери, продолжают наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
Украина и МВФ договорились о программе на 15 млрд долларов
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина