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ВСУ над Днепропетровской областью уничтожили "Шахед"

Суббота 27 января 2024 22:21
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ВСУ над Днепропетровской областью уничтожили "Шахед" Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украинские военные уничтожили в небе над Днепропетровской областью российский дрон-камикадзе "Шахед".

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Минус "Шахед. Вражеский БпЛА наши защитники неба сбили над Новомосковским районом", - написал он.

При этом глава ОВА поблагодарил оперативное командование "Восток".

Воздушная тревога 27 января

В субботу вечером в нескольких областях Украины начала распространяться воздушная тревога. В частности, тревогу объявили и в столице.

Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе раздавались взрывы во время воздушной тревоги. Более подробную информацию он не сообщил.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Кременчуге и Полтаве.

Добавим, что в Запорожье уничтожили несколько российских беспилотников во время последней атаки на город. В результате пострадал объект инфраструктуры.

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Война России против Украины Днепропетровская область
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