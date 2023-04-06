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ВСУ о боях на востоке: россияне завязли на нескольких направлениях и обескровливаются

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Донбасс, Четверг 06 апреля 2023 09:05
ВСУ о боях на востоке: россияне завязли на нескольких направлениях и обескровливаются Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска на востоке не могут добиться ни одной стратегической цели. Они увязли на нескольких направлениях и истощают свои силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Трудно не согласиться с британскими экспертами (касательно провального наступления Герасимова - ред.), учитывая, что за последние месяцы российским оккупационным войскам не удалось ни одного оперативно-тактического достижения. Если говорить о стратегических наступательных операциях, то тем более. Они завязли на нескольких направлениях и пытаются штурмовать, но безрезультатно", - отметил Череватый.

По его словам, враг стачивает свои силы, обескровливает свои войска и снижает собственный боевой потенциал.

"В частности, тот же Бахмут фактически 9 месяцев они не могут взять. Это один из ярких маркеров "способности" генерала Герасимова проводить операции такого уровня", - говорит Череватый.

Что касается так называемых дат россиян касательно "захвата" Донецкой и Луганской областей, то, по мнению Череватого, военно-политическое руководство РФ и дальше будет придумывать новые "дедлайны" и продолжать попытки оккупировать Донбасс.

"В свою очередь Вооруженные силы Украины в очередной раз докажут, что они могут эти дать абсолютно нивелировать", - подытожил Череватый.

Напомним, как ранее сообщили в разведке Британии, длившееся 80 дней зимнее наступление российских войск закончилось неудачей. Командующий оккупантами Валерий Герасимов потерял десятки тысяч мобилизованных и не достиг желаемого.

Добавим, как отметили аналитики ISW, "большое" российское наступление не достигло целей, поставленных диктатором Владимиром Путиным, по захвату админграниц Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

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