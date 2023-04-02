"Большое" российское наступление не достигло целей, которые поставил Путин, - ISW

"Большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что 22 декабря начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что оккупанты сосредоточили основные усилия на захвате Донецкой области.

Спустя более месяца, а именно в начале февраля 2023 года, россияне начали зимнюю наступательную операцию на линии Купянск-Сватово-Кременная-Лиман.

Впоследствии министерство обороны Великобритании отметило, что Герасимов не смог расширить российский контроль над Донбассом и достиг лишь незначительных достижений, увеличив количество мобилизованных.

В свою очередь представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что Герасимов не достиг целей захватить Донбасс до 31 марта, установленных Путиным.

Россияне должны завершить свое наступление

В отчете ISW говорится, что российские милблогеры озабочены тем, что войска РФ должны завершить свои наступательные операции в Бахмуте и Авдеевке, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению.

"Милблогеры разочарованы, что в течение зимы не было решающих боев, и заметили, что РФ не сможет продолжать наступательную операцию, если не сможет обезопасить Бахмут и Авдеевку в ближайшие недели", - информируют специалисты.

Марионетка Кремля Александр Ходаковский отметил, что неудачи во время наступления влекут за собой потерю живой силы и вызывают негативные настроения среди личного состава. В то же время он утверждал, что кое-кто может пытаться повторить наступление по личным причинам.

Комментарий Ходаковского, вероятно, означает, что Герасимов преследует личный интерес в повторении наступления, чтобы сохранить благосклонность Путина.

"России не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции в Донецкой и Луганской областях, а продолжающиеся кампании мобилизации в РФ и на оккупированных территориях могут свидетельствовать о том, что Москва готовится к нехватке резервов", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW: