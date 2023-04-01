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Зимнее наступление Герасимова потерпело неудачу, - британская разведка

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 10:10
Зимнее наступление Герасимова потерпело неудачу, - британская разведка Фото: Валерий Герасимов раздвигает границы возможного (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Зимнее наступление российской армии, длившееся 80 дней, закончилось неудачей. Валерий Герасимов потерял десятки тысяч мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, начальник Генерального штаба России генерал Валерий Герасимов 11 января 2023 года принял личное командование "специальной военной операцией" в Украине.

По данным британской разведки, командование Герасимова характеризовалось попыткой начать общее зимнее наступление с целью расширения российского контроля над всем регионом Донбасса. "Восемьдесят дней спустя становится все более очевидным, что этот проект потерпел неудачу", - говорится в сообщении.

На нескольких направлениях вдоль Донбасского фронта российские силы добились лишь незначительных успехов ценой десятков тысяч жертв, в значительной степени растратив свое временное преимущество в личном составе, полученное в результате осенней "частичной мобилизации".

"Существует реальная вероятность того, что Герасимов после десяти лет работы на посту начальника Генштаба раздвинет границы допустимых поражений политического руководства России", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, атака российских войск на город Бахмут на Донбассе практически застопорилась. В первую очередь, это результат крайнего истощения российских сил.

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