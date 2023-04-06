ЗСУ про бої на сході: росіяни зав'язли на декількох напрямках і знекровлюються

Російські війська на сході не можуть досягти жодної стратегічної мети. Вони зав'язли на декількох напрямках і виснажують свої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Важко не погодитися з британськими експертами (щодо провального наступу Герасимова - ред.), враховуючи, що за останні місяці російським окупаційним військам не вдалося жодного оперативно-тактичного досягнення. Якщо говорити про стратегічні наступальні операції, то тим паче. Вони зав'язли на декількох напрямках і намагаються штурмувати, але безрезультатно", - зазначив Череватий.

За його словами, ворог сточує свої сили, знекровлює свої війська і загалом знижує власний бойовий потенціал.

"Зокрема, той же Бахмут фактично 9 місяців вони не можуть взяти. Це один із яскравих маркерів "спроможності" генерала Герасимова проводити операції такого рівня", - каже Череватий.

Щодо так званих дат росіян стосовно "захоплення" Донецької та Луганської областей, то на думку Череватого, військово-політичне керівництво РФ і далі вигадуватиме нові "дедлайни" і продовжуватиме намагання окупувати Донбас.

"Своєю чергою Збройні сили України вчергове докажуть, що вони можуть ці дати абсолютно нівелювати", - підсумував Череватий.

Нагадаємо, як раніше повідомили в розвідці Британії, зимовий наступ російських військ, який тривав 80 днів, закінчився невдачею. Командувач окупантами Валерій Герасимов втратив десятки тисяч мобілізованих і не досяг бажаного.

Додамо, як зазначили аналітики ISW, "великий" російський наступ не досяг цілей, поставлених диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення адмінкордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

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