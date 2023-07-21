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ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои

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Украина, Пятница 21 июля 2023 08:32
ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои Фото: ВСУ атакуют на трех направлениях (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники продолжают развивать атаки на трех направлениях фронта. Самые тяжелые бои идут в Запорожской области и в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские войска продолжают наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Спикер добавил, что на направлениях Новоданиловка - Вербовое, Новоданиловка - Роботино, Новодаровка - Приютное в Запорожской области наши защитники имели успех и закрепляются на рубежах.

Также ВСУ продолжают атаковать севернее и южнее Бахмута.

"На направлениях Орехово-Василевка - Парасковьевка, Клещеевка, Андреевка продолжаются тяжелые бои без изменения положений. Противник оказывает мощное сопротивление, активно применяет резервы, несет огромные потери", - сказал спикер.

ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои

скриншот deepstatemap.live

Украинские воины продолжают сдерживать наступление врага на Купянском и Лиманском направлениях.

Наступление украинских войск

Напомним, с начала лета наши защитники усилили наступательные операции вблизи Бахмута и в Запорожской области. Там продолжаются бои сразу на двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском.

Ранее украинское командование отмечало, что наши защитники могут взять Бахмут в тактическую обстановку. Недавно командующий Сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что для освобождения Бахмута созданы все условия.

По его словам, ВСУ каждый день продвигаются вперед на расстояние от 500 метров до километра.

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ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои
ВСУ атакуют на трех направлениях: где идут самые тяжелые бои
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