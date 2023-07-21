ЗСУ атакують на трьох напрямках: де точаться найважчі бої

Українські захисники продовжують розвивати атаки на трьох напрямках фронту. Найважчі бої точаться у Запорізькій області та у районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українські війська продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Речник наголосив, що на напрямках Новоданилівка - Вербове, Новоданилівка - Роботине, Новодарівка - Приютне у Запорізькій області наші захисники мали успіх та закріплюються на рубежах.

Також ЗСУ продовжують атакувати північніше та південніше Бахмута.

"На напрямках Оріхово-Василівка - Парасков'ївка, Кліщіївка, Андріївка тривають тяжкі бої без зміни положень. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат", - сказав речник.

скриншот deepstatemap.live

Українські воїни продовжують стримувати наступ ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Наступ українських військ

Нагадаємо, від початку літа наші захисники посилили наступальні операції поблизу Бахмута та у Запорізькій області. Там тривають бої відразу на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському.

Раніше українське командування зазначало, що наші захисники можуть взяти Бахмут у тактичне оточення. Нещодавно командувач Сухопутних військ Олександр Сирський підтвердив, що для звільнення Бахмута створено всі умови.

За його словами, ЗСУ кожного дня просуваються вперед на відстань від 500 метрів до кілометра.

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