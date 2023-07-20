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Сырский о наступлении ВСУ: каждый день продвигаемся на расстояние от 0,5 до 1 км

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Украина, Четверг 20 июля 2023 11:25
Сырский о наступлении ВСУ: каждый день продвигаемся на расстояние от 0,5 до 1 км Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вооруженные силы Украины продолжают наступать по всем направлениям фронта. Каждый день украинские войска продвигаются вперед на расстояние от 0,5 до 1 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в интервью BBC.

"Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км", - сказал Сырский.

По его словам, украинские войска отвоевывают свои земли и наступают, однако не так быстро, как хотелось бы. Это происходит потому, что россияне заминировали территорию, имеют мощную оборону, больше войск и техники.

"У нас нет преимущества над россиянами, к сожалению, в количестве наших войск. И в количестве нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии", - отметил командующий.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские защитники с начала лета продолжают контрнаступление на отдельных направлениях. Они уже смогли освободить от россиян ряд населённых пунктов на юго-востоке.

В Генштабе сообщали, что украинские военные продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, несмотря на сопротивление оккупантов. В частности, ВСУ имели успех на направлениях Малая Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Работино.

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Вооруженные силы Украины Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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