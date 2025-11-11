ВСУ атаковали завод, обеспечивавший оккупантов горючим: Генштаб раскрыл подробности

Силы обороны Украины 11 ноября поразили нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Гештаба, удар осуществлен в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала врага и осложнения поставок топлива и боеприпасов в российские войска.
Известно, что завод производит более 30 видов нефтепродуктов, включая бензин, дизель, авиационный керосин и масла, и используется для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ. Проектная мощность предприятия составляет 6,6 млн тонн нефти в год.
По предварительным данным, в результате удара произошло несколько взрывов и пожар на территории завода, поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются.
"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.
Напомним, ранее стало известно, что неизвестные дроны атаковали НПЗ в российском Орске Оренбургской области. Он расположен в 1500 км от границы с Украиной.
"Орскнефтеоргсинтез" - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, расположенный в городе Орск. Предприятие входит в состав АО "Фортеинвест", одного из ключевых активов промышленного блока группы "Сафмар".
Завод имеет мощность переработки нефти на уровне 6,6 млн тонн в год и включает 4 установки первичной переработки, 2 установки каталитического риформинга, установки гидроочистки керосина и дизельного топлива, а также производства масел и битума.
Комплекс технологических процессов позволяет изготавливать около 30 видов продукции, среди которых автомобильные бензины, дизельное топливо, масла, авиационный керосин, битум и мазут.
Напомним, что этой ночью Силы обороны Украины атаковали Саратовский НПЗ, а также морской терминал во временно оккупированной Феодосии.
Также ранее Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны нанесла удар по нефтетерминалу в российском порту Туапсе.