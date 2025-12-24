ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму, - Генштаб

Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, с целью нарушения логистики россиян, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске, что на ВОТ Луганской области.

Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.