ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму, - Генштаб

Фото: ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму (скрин видео)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.

Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму.

Кроме того, с целью нарушения логистики россиян, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске, что на ВОТ Луганской области.

Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.

 

Дальнобойные удары по стратегическим целям РФ

Напомним, ранее дроны СБУ атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Было поражено два самолета Су-27.

Также СБУ во время спецоперации перед подрывом российской подводной лодки в Новороссийске поразила модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Именно этот борт обеспечивал морскую разведку и противодействовал работе украинских морских дронов.

Также 18 декабря беспилотники поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.

