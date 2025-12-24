ВСУ атаковали завод ракетного топлива в РФ и базу морских дронов в Крыму, - Генштаб

Силы обороны в ночь на 24 декабря поразили завод по производству ракетного топлива в РФ, а также базу морских беспилотников и склады с боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.
Отмечается, что в городе Ефремов Тульской области РФ поражены мощности "Ефремовского завода синтетического каучука", который специализируется на производстве составных частей пластических взрывчатых веществ и твердого ракетного топлива. Зафиксированы взрывы и масштабный пожар на территории производства.
Также поражено место хранения и обслуживания безэкипажных катеров в районе Мирного временно оккупированном украинском Крыму.
Кроме того, с целью нарушения логистики россиян, поражен склад материально-технических средств полкового уровня в Должанске, что на ВОТ Луганской области.
Также зафиксировано попадание по ряду объектов противовоздушной обороны и районах сосредоточения живой силы захватчиков на временно оккупированных территориях Украины.
Напомним, ранее дроны СБУ атаковали российский военный аэродром Бельбек во временно оккупированном Крыму. Было поражено два самолета Су-27.
Также СБУ во время спецоперации перед подрывом российской подводной лодки в Новороссийске поразила модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н ("Sea Dragon") на авиабазе Ейск. Именно этот борт обеспечивал морскую разведку и противодействовал работе украинских морских дронов.
Также 18 декабря беспилотники поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом.