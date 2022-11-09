RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две вражеских системы ПВО, - Генштаб

Фото: ВСУ атаковали восемь позиций россиян и две системы ПВО оккупантов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вооруженным силам Украины удалось атаковать восемь районов сосредоточения живой силы и две позиции средств противовоздушной обороны противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

В течение суток противник нанес 8 ракетных и 10 авиационных ударов, совершил более 4 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Удары противника подверглись районам более 15 населенных пунктов Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской областей.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь и дальше поддерживает вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, принимает и размещает российских военнослужащих, предоставляет полигоны для подготовки. Продолжается формирование совместной Русско-Белорусской группировки войск. Сохраняется угроза нанесения ударов противником и применения ударных БПЛА с территории и воздушного пространства Республики Беларусь.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Северском направлении - из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Новониколаевка и Уланово Сумской области. Также враг задействовал ударный БПЛА;

на Слобожанском направлении - из минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Григоровка и Колодязное. Применен ударный БПЛА;

на Купянском и Лиманском направлениях - по артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Купянск и Белогоровка;

на Бахмутском направлении - из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Опытное, Нью-Йорк и Южное;

на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Угледар, Каменка, Веселое и Новобахмутовка;

на Новопавловском и Запорожском направлениях - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Времовка и Каменское;

На Южнобужском направлении обстрелов подверглись районы более 25 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Кроме того, враг продолжал вести воздушную разведку, активно применяя БПЛА. Совершил более 50 вылетов.

Авиация сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 4 удара. Под поражение попали 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Также наши воины в разных направлениях сбили 5 БПЛА "Шахед" и 2 "Орланы".

Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны за текущие сутки поразили 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 радиоэлектронной станции борьбы и другие важные военные объекты противника.

Напомним, что украинские бойцы за минувшие сутки ликвидировали еще 789 оккупантов. В целом Россия потеряла в Украине с начала полномасштабной агрессии уже 77 950 военных.

Также украинские военные нанесли удар по позиции россиян на Запорожском направлении. Удалось уничтожить много техники и убить и ранить около 150 оккупантов.

Оккупанты заставляют жителей Запорожской области получать паспорта РФ

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна в Украине