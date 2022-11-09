Под Запорожьем ВСУ ударили по позиции оккупантов: потери значительные

Украинские военные нанесли удар по позиции россиян на Запорожском направлении. Удалось уничтожить много техники и убить и ранить около 150 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"За 6 ноября уничтожено 15 единиц военной техники разного типа, ранены и убиты до полутора сотен оккупантов", - рассказал он.

Ранее в Запорожской области украинские артиллеристы точечно ударили по нескольким позициям оккупантов. Уничтожен склад боеприпасов и ранены около 100 солдат.

Кроме того, украинские военные уничтожили три российские реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Произошло это в оккупированной Михайловке Запорожской области.

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